دولار نيوزيلندي إلى دينار مقدوني

تحويل NZD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nzd
34297 mkd

1.00000 NZD = 34.29700 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:41 UTC
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NZD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NZD → 0 MKD
Mid market rate

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ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0654588.3041.436171.662690.9643518.3587
1GBP1.1528711.2284101.8091.655821.916981.1117721.1664
1USD0.938550.814067182.87951.347951.560550.905117.2309
1INR0.01132450.00982230.012065710.0162640.01882910.01092070.207903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار نيوزيلندي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NZD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NZD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دينار مقدوني
1 NZD34.29700 MKD
5 NZD171.48500 MKD
10 NZD342.97000 MKD
20 NZD685.94000 MKD
50 NZD1714.85000 MKD
100 NZD3429.70000 MKD
250 NZD8574.25000 MKD
500 NZD17148.50000 MKD
1000 NZD34297.00000 MKD
2000 NZD68594.00000 MKD
5000 NZD171485.00000 MKD
10000 NZD342970.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار نيوزيلندي
1 MKD0.02916 NZD
5 MKD0.14579 NZD
10 MKD0.29157 NZD
20 MKD0.58314 NZD
50 MKD1.45785 NZD
100 MKD2.91571 NZD
250 MKD7.28927 NZD
500 MKD14.57855 NZD
1000 MKD29.15710 NZD
2000 MKD58.31420 NZD
5000 MKD145.78550 NZD
10000 MKD291.57100 NZD