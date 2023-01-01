فرنك سويسري إلى دينار مقدوني

تحويل CHF إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ chf
٦٣٬٧٧١٫٣٠ mkd

1.00000 CHF = 63.77130 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:16 UTC
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CHF إلى MKD مخطط التحويل

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434621.656780.957218.2206
1GBP1.1581411.23215102.1761.661491.918791.1085821.102
1USD0.939950.811589182.9251.348451.557270.899717.1262
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626110.01877920.01084960.206526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الفرنك السويسري / دينار مقدوني
1 CHF63.77130 MKD
5 CHF318.85650 MKD
10 CHF637.71300 MKD
20 CHF1275.42600 MKD
50 CHF3188.56500 MKD
100 CHF6377.13000 MKD
250 CHF15942.82500 MKD
500 CHF31885.65000 MKD
1000 CHF63771.30000 MKD
2000 CHF127542.60000 MKD
5000 CHF318856.50000 MKD
10000 CHF637713.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الفرنك السويسري
1 MKD0.01568 CHF
5 MKD0.07841 CHF
10 MKD0.15681 CHF
20 MKD0.31362 CHF
50 MKD0.78405 CHF
100 MKD1.56810 CHF
250 MKD3.92025 CHF
500 MKD7.84050 CHF
1000 MKD15.68100 CHF
2000 MKD31.36200 CHF
5000 MKD78.40500 CHF
10000 MKD156.81000 CHF