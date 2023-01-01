كرونة نروجية إلى دينار مقدوني

تحويل NOK إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 nok
5367.76 mkd

1.00000 NOK = 5.36776 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:15 UTC
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NOK إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 NOK → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.0656588.32051.436231.662870.964618.3576
1GBP1.15311.2288101.8421.656121.917451.1121921.1682
1USD0.93840.813802182.87951.347751.560430.905117.2267
1INR0.01132240.00981910.012065710.01626160.01882770.01092070.207852

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كرونة نروجية إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار NOK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل NOK الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل كروني نرويجي / دينار مقدوني
1 NOK5.36776 MKD
5 NOK26.83880 MKD
10 NOK53.67760 MKD
20 NOK107.35520 MKD
50 NOK268.38800 MKD
100 NOK536.77600 MKD
250 NOK1341.94000 MKD
500 NOK2683.88000 MKD
1000 NOK5367.76000 MKD
2000 NOK10735.52000 MKD
5000 NOK26838.80000 MKD
10000 NOK53677.60000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / كروني نرويجي
1 MKD0.18630 NOK
5 MKD0.93149 NOK
10 MKD1.86298 NOK
20 MKD3.72596 NOK
50 MKD9.31490 NOK
100 MKD18.62980 NOK
250 MKD46.57450 NOK
500 MKD93.14900 NOK
1000 MKD186.29800 NOK
2000 MKD372.59600 NOK
5000 MKD931.49000 NOK
10000 MKD1862.98000 NOK