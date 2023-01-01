شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار مقدوني

تحويل ILS إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 ils
15173.40 mkd

1.00000 ILS = 15.17340 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:0 UTC
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ILS إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 ILS → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.065988.6121.438751.660540.962418.3149
1GBP1.1528711.2288102.1541.658631.914321.1095221.114
1USD0.93820.813802183.13351.34981.557880.902817.1826
1INR0.01128520.00978910.012028810.01623650.01873940.01085960.206687

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل شيكل إسرائيلي جديد إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ILS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ILS الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Israeli New Sheqel / دينار مقدوني
1 ILS15.17340 MKD
5 ILS75.86700 MKD
10 ILS151.73400 MKD
20 ILS303.46800 MKD
50 ILS758.67000 MKD
100 ILS1517.34000 MKD
250 ILS3793.35000 MKD
500 ILS7586.70000 MKD
1000 ILS15173.40000 MKD
2000 ILS30346.80000 MKD
5000 ILS75867.00000 MKD
10000 ILS151734.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Israeli New Sheqel
1 MKD0.06590 ILS
5 MKD0.32952 ILS
10 MKD0.65905 ILS
20 MKD1.31809 ILS
50 MKD3.29523 ILS
100 MKD6.59047 ILS
250 MKD16.47617 ILS
500 MKD32.95235 ILS
1000 MKD65.90470 ILS
2000 MKD131.80940 ILS
5000 MKD329.52350 ILS
10000 MKD659.04700 ILS