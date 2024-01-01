Yeni İsrail şekelinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile ILS → MKD çevirin

1.000 ils
15.720,30 mkd

1.00000 ILS = 15.72030 MKD

06:35 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536751.073189.08231.453251.652830.9494418.3348
1 GBP1.1714111.25705104.3531.702361.936161.1121821.4777
1 USD0.93190.795513183.0141.354251.540240.8847517.0858
1 INR0.01122560.009582880.012046210.01631350.0185540.01065780.205818

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Yeni İsrail şekelinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Makedonya Dinarı
1 ILS15.72030 MKD
5 ILS78.60150 MKD
10 ILS157.20300 MKD
20 ILS314.40600 MKD
50 ILS786.01500 MKD
100 ILS1572.03000 MKD
250 ILS3930.07500 MKD
500 ILS7860.15000 MKD
1000 ILS15720.30000 MKD
2000 ILS31440.60000 MKD
5000 ILS78601.50000 MKD
10000 ILS157203.00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Yeni İsrail Şekeli
1 MKD0.06361 ILS
5 MKD0.31806 ILS
10 MKD0.63612 ILS
20 MKD1.27224 ILS
50 MKD3.18061 ILS
100 MKD6.36122 ILS
250 MKD15.90305 ILS
500 MKD31.80610 ILS
1000 MKD63.61220 ILS
2000 MKD127.22440 ILS
5000 MKD318.06100 ILS
10000 MKD636.12200 ILS