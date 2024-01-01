Macar forintinden Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile HUF → MKD çevirin

10.000 huf
1.583,79 mkd

1.00000 HUF = 0.15838 MKD

06:05 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8537251.0728589.06071.453231.653720.94959518.3368
1 GBP1.1713411.25665104.3191.70221.937031.112321.4783
1 USD0.93210.795767183.01321.354551.541430.8851517.0917
1 INR0.01122830.009586020.012046310.01631730.01856840.01066280.205891

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Macar forintinden Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HUF ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HUF → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Macar forinti için en iyi döviz çiftleri

HUF → USD

HUF → EUR

HUF → GBP

HUF → CAD

HUF → SGD

HUF → ZAR

HUF → INR

HUF → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Macar Forinti / Makedonya Dinarı
2000 HUF316.75800 MKD
5000 HUF791.89500 MKD
10000 HUF1583.79000 MKD
15000 HUF2375.68500 MKD
20000 HUF3167.58000 MKD
30000 HUF4751.37000 MKD
40000 HUF6335.16000 MKD
50000 HUF7918.95000 MKD
60000 HUF9502.74000 MKD
100000 HUF15837.90000 MKD
150000 HUF23756.85000 MKD
200000 HUF31675.80000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Macar Forinti
1 MKD6.31396 HUF
5 MKD31.56980 HUF
10 MKD63.13960 HUF
20 MKD126.27920 HUF
50 MKD315.69800 HUF
100 MKD631.39600 HUF
250 MKD1578.49000 HUF
500 MKD3156.98000 HUF
1000 MKD6313.96000 HUF
2000 MKD12627.92000 HUF
5000 MKD31569.80000 HUF
10000 MKD63139.60000 HUF