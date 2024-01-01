Hong Kong dolarından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile HKD → MKD çevirin

1.000 hkd
7.341,58 mkd

1.00000 HKD = 7.34158 MKD

05:06 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853691.072789.04911.452921.6540.94967518.3329
1 GBP1.1713911.25655104.3111.701931.937481.1124421.4749
1 USD0.932250.79583183.0141.354451.54190.885317.0904
1 INR0.01122980.009586690.012046210.01631590.0185740.01066450.205874

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hong Kong dolarından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HKD → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hong Kong doları için en iyi döviz çiftleri

HKD → USD

HKD → CNY

HKD → GBP

HKD → SGD

HKD → AUD

HKD → EUR

HKD → CAD

HKD → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hong Kong Doları / Makedonya Dinarı
100 HKD734.15800 MKD
200 HKD1468.31600 MKD
300 HKD2202.47400 MKD
500 HKD3670.79000 MKD
1000 HKD7341.58000 MKD
2000 HKD14683.16000 MKD
2500 HKD18353.95000 MKD
3000 HKD22024.74000 MKD
4000 HKD29366.32000 MKD
5000 HKD36707.90000 MKD
10000 HKD73415.80000 MKD
20000 HKD146831.60000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Hong Kong Doları
1 MKD0.13621 HKD
5 MKD0.68105 HKD
10 MKD1.36210 HKD
20 MKD2.72420 HKD
50 MKD6.81050 HKD
100 MKD13.62100 HKD
250 MKD34.05250 HKD
500 MKD68.10500 HKD
1000 MKD136.21000 HKD
2000 MKD272.42000 HKD
5000 MKD681.05000 HKD
10000 MKD1362.10000 HKD