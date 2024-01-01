Türk lirasından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile TRY → MKD çevirin

1.000 try
1.856,22 mkd

1.00000 TRY = 1.85622 MKD

23:26 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854911.0776589.44931.450621.650940.9478918.3669
1 GBP1.1697111.2605104.6271.696761.931061.1087621.4833
1 USD0.927950.793336183.0041.34611.531980.879617.0435
1 INR0.01117950.00955780.012047610.01621730.01845670.01059710.205333

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Makedonya Dinarı
1 TRY1.85622 MKD
5 TRY9.28110 MKD
10 TRY18.56220 MKD
20 TRY37.12440 MKD
50 TRY92.81100 MKD
100 TRY185.62200 MKD
250 TRY464.05500 MKD
500 TRY928.11000 MKD
1000 TRY1856.22000 MKD
2000 TRY3712.44000 MKD
5000 TRY9281.10000 MKD
10000 TRY18562.20000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Türk Lirası
1 MKD0.53873 TRY
5 MKD2.69365 TRY
10 MKD5.38730 TRY
20 MKD10.77460 TRY
50 MKD26.93650 TRY
100 MKD53.87300 TRY
250 MKD134.68250 TRY
500 MKD269.36500 TRY
1000 MKD538.73000 TRY
2000 MKD1077.46000 TRY
5000 MKD2693.65000 TRY
10000 MKD5387.30000 TRY