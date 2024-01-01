Singapur dolarından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile SGD → MKD çevirin

1.000 sgd
42.499 mkd

1.00000 SGD = 42.49900 MKD

20:40 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.07789.40211.450561.651460.9473718.3669
1 GBP1.1697511.25985104.5811.696831.931841.1081821.4852
1 USD0.92850.793745183.01031.346851.533390.8796517.0538
1 INR0.01118540.009562010.012046710.01622510.01847230.01059690.205442

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Makedonya Dinarı
1 SGD42.49900 MKD
5 SGD212.49500 MKD
10 SGD424.99000 MKD
20 SGD849.98000 MKD
50 SGD2124.95000 MKD
100 SGD4249.90000 MKD
250 SGD10624.75000 MKD
500 SGD21249.50000 MKD
1000 SGD42499.00000 MKD
2000 SGD84998.00000 MKD
5000 SGD212495.00000 MKD
10000 SGD424990.00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Singapur Doları
1 MKD0.02353 SGD
5 MKD0.11765 SGD
10 MKD0.23530 SGD
20 MKD0.47060 SGD
50 MKD1.17650 SGD
100 MKD2.35300 SGD
250 MKD5.88250 SGD
500 MKD11.76500 SGD
1000 MKD23.53000 SGD
2000 MKD47.06000 SGD
5000 MKD117.65000 SGD
10000 MKD235.30000 SGD