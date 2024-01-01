100 Singapur dolarından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile SGD → MKD çevirin

100 sgd
4.293,22 mkd

1,000S$ SGD = 42,93ден MKD

20:00 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MKD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek42,932242,9322
Düşük41,986241,9862
Ortalama42,177542,2338
Değişim1.87%1.18%
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1 SGD → MKD istatistikleri

SGD → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 42,9322, en düşük 41,9862 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 42,1775 oldu. SGD → MKD kurundaki değişiklik 1.87 değerindeydi.

SGD → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 42,9322, en düşük 41,9862 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 42,2338 oldu. SGD → MKD kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7947,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.678,311,6740,85291,4417,8244,902
1 AUD0,65210.563,20,59810,50954,6384,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Makedonya Dinarı
1 SGD42,93220 MKD
5 SGD214,66100 MKD
10 SGD429,32200 MKD
20 SGD858,64400 MKD
50 SGD2.146,61000 MKD
100 SGD4.293,22000 MKD
250 SGD10.733,05000 MKD
500 SGD21.466,10000 MKD
1000 SGD42.932,20000 MKD
2000 SGD85.864,40000 MKD
5000 SGD214.661,00000 MKD
10000 SGD429.322,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Singapur Doları
1 MKD0,02329 SGD
5 MKD0,11646 SGD
10 MKD0,23293 SGD
20 MKD0,46585 SGD
50 MKD1,16463 SGD
100 MKD2,32926 SGD
250 MKD5,82315 SGD
500 MKD11,64630 SGD
1000 MKD23,29260 SGD
2000 MKD46,58520 SGD
5000 MKD116,46300 SGD
10000 MKD232,92600 SGD