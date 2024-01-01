500 Makedonya dinarından Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → SGD çevirin

500 mkd
11,74 sgd

1,000ден MKD = 0,02348S$ SGD

20:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MKD → SGD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MKD → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02380,0238
Düşük0,02350,0234
Ortalama0,02370,0237
Değişim-0.71%-0.39%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MKD → SGD istatistikleri

MKD → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0238, en düşük 0,0235 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0237 oldu. MKD → SGD kurundaki değişiklik -0.71 değerindeydi.

MKD → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0238, en düşük 0,0234 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0237 oldu. MKD → SGD kurundaki değişiklik -0.39 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2711,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,16810,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7141,49711,8151,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Makedonya dinarından Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Singapur Doları
1 MKD0,02348 SGD
5 MKD0,11738 SGD
10 MKD0,23475 SGD
20 MKD0,46950 SGD
50 MKD1,17376 SGD
100 MKD2,34752 SGD
250 MKD5,86880 SGD
500 MKD11,73760 SGD
1000 MKD23,47520 SGD
2000 MKD46,95040 SGD
5000 MKD117,37600 SGD
10000 MKD234,75200 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Makedonya Dinarı
1 SGD42,59820 MKD
5 SGD212,99100 MKD
10 SGD425,98200 MKD
20 SGD851,96400 MKD
50 SGD2.129,91000 MKD
100 SGD4.259,82000 MKD
250 SGD10.649,55000 MKD
500 SGD21.299,10000 MKD
1000 SGD42.598,20000 MKD
2000 SGD85.196,40000 MKD
5000 SGD212.991,00000 MKD
10000 SGD425.982,00000 MKD