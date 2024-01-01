Bulgar levasından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile BGN → MKD çevirin

1.000 bgn
31.465,40 mkd

1,000 BGN = 31,47 MKD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Bulgar levasından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

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BGN → SGD

BGN → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Makedonya Dinarı
1 BGN31,46540 MKD
5 BGN157,32700 MKD
10 BGN314,65400 MKD
20 BGN629,30800 MKD
50 BGN1.573,27000 MKD
100 BGN3.146,54000 MKD
250 BGN7.866,35000 MKD
500 BGN15.732,70000 MKD
1000 BGN31.465,40000 MKD
2000 BGN62.930,80000 MKD
5000 BGN157.327,00000 MKD
10000 BGN314.654,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Bulgar Levası
1 MKD0,03178 BGN
5 MKD0,15891 BGN
10 MKD0,31781 BGN
20 MKD0,63562 BGN
50 MKD1,58905 BGN
100 MKD3,17810 BGN
250 MKD7,94525 BGN
500 MKD15,89050 BGN
1000 MKD31,78100 BGN
2000 MKD63,56200 BGN
5000 MKD158,90500 BGN
10000 MKD317,81000 BGN