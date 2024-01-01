500 Bulgar levasından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile BGN → MKD çevirin

500 bgn
15.740,55 mkd

1,000лв BGN = 31,48ден MKD

23:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 BGN → MKDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek31,528731,6751
Düşük31,414131,3974
Ortalama31,474131,4931
Değişim0.07%-0.04%
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1 BGN → MKD istatistikleri

BGN → MKD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 31,5287, en düşük 31,4141 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 31,4741 oldu. BGN → MKD kurundaki değişiklik 0.07 değerindeydi.

BGN → MKD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 31,6751, en düşük 31,3974 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 31,4931 oldu. BGN → MKD kurundaki değişiklik -0.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURNZDCADAUDSGDGBPZAR
1 USD10,9241,6791,3811,5271,3360,77818,211
1 EUR1,08211,8181,4941,6531,4470,84219,712
1 NZD0,5950,5510,8220,910,7960,46310,844
1 CAD0,7240,6691,21611,1060,9680,56313,191

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Bulgar levasından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BGN ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BGN → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Bulgar levası için en iyi döviz çiftleri

BGN → USD

BGN → EUR

BGN → NZD

BGN → CAD

BGN → AUD

BGN → SGD

BGN → GBP

BGN → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Bulgar Levası / Makedonya Dinarı
1 BGN31,48110 MKD
5 BGN157,40550 MKD
10 BGN314,81100 MKD
20 BGN629,62200 MKD
50 BGN1.574,05500 MKD
100 BGN3.148,11000 MKD
250 BGN7.870,27500 MKD
500 BGN15.740,55000 MKD
1000 BGN31.481,10000 MKD
2000 BGN62.962,20000 MKD
5000 BGN157.405,50000 MKD
10000 BGN314.811,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Bulgar Levası
1 MKD0,03177 BGN
5 MKD0,15883 BGN
10 MKD0,31765 BGN
20 MKD0,63530 BGN
50 MKD1,58826 BGN
100 MKD3,17651 BGN
250 MKD7,94127 BGN
500 MKD15,88255 BGN
1000 MKD31,76510 BGN
2000 MKD63,53020 BGN
5000 MKD158,82550 BGN
10000 MKD317,65100 BGN