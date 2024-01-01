1 Makedonya dinarından Bulgar levasına

Reel döviz kuru ile MKD → BGN çevirin

1 mkd
0,03 bgn

1,000ден MKD = 0,03181лв BGN

19:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → BGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → BGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03180,0318
Düşük0,03170,0316
Ortalama0,03180,0318
Değişim0.24%0.22%
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1 MKD → BGN istatistikleri

MKD → BGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0318, en düşük 0,0317 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0318 oldu. MKD → BGN kurundaki değişiklik 0.24 değerindeydi.

MKD → BGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0318, en düşük 0,0316 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0318 oldu. MKD → BGN kurundaki değişiklik 0.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2771,3880,9271,6811,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,17210,6681,2120,9641,1090,566
1 EUR1,07919,7221,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Bulgar levasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → BGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → NZD

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MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Bulgar Levası
1 MKD0,03181 BGN
5 MKD0,15904 BGN
10 MKD0,31808 BGN
20 MKD0,63616 BGN
50 MKD1,59040 BGN
100 MKD3,18080 BGN
250 MKD7,95200 BGN
500 MKD15,90400 BGN
1000 MKD31,80800 BGN
2000 MKD63,61600 BGN
5000 MKD159,04000 BGN
10000 MKD318,08000 BGN
Çevrim kurları Bulgar Levası / Makedonya Dinarı
1 BGN31,43860 MKD
5 BGN157,19300 MKD
10 BGN314,38600 MKD
20 BGN628,77200 MKD
50 BGN1.571,93000 MKD
100 BGN3.143,86000 MKD
250 BGN7.859,65000 MKD
500 BGN15.719,30000 MKD
1000 BGN31.438,60000 MKD
2000 BGN62.877,20000 MKD
5000 BGN157.193,00000 MKD
10000 BGN314.386,00000 MKD