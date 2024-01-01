5.000 Makedonya dinarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MKD → TRY çevirin

5.000 mkd
2.905,81 try

1,000ден MKD = 0,5812TL TRY

20:55 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58810,5881
Düşük0,56780,5635
Ortalama0,58050,5721
Değişim2.34%2.89%
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1 MKD → TRY istatistikleri

MKD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5881, en düşük 0,5678 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5805 oldu. MKD → TRY kurundaki değişiklik 2.34 değerindeydi.

MKD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5881, en düşük 0,5635 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5721 oldu. MKD → TRY kurundaki değişiklik 2.89 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2731,3880,9271,6821,3371,5380,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,1710,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7181,49711,8141,4431,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → NZD

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Türk Lirası
1 MKD0,58116 TRY
5 MKD2,90581 TRY
10 MKD5,81161 TRY
20 MKD11,62322 TRY
50 MKD29,05805 TRY
100 MKD58,11610 TRY
250 MKD145,29025 TRY
500 MKD290,58050 TRY
1000 MKD581,16100 TRY
2000 MKD1.162,32200 TRY
5000 MKD2.905,80500 TRY
10000 MKD5.811,61000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Makedonya Dinarı
1 TRY1,72069 MKD
5 TRY8,60345 MKD
10 TRY17,20690 MKD
20 TRY34,41380 MKD
50 TRY86,03450 MKD
100 TRY172,06900 MKD
250 TRY430,17250 MKD
500 TRY860,34500 MKD
1000 TRY1.720,69000 MKD
2000 TRY3.441,38000 MKD
5000 TRY8.603,45000 MKD
10000 TRY17.206,90000 MKD