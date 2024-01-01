20 Türk lirasından Makedonya dinarına

Reel döviz kuru ile TRY → MKD çevirin

20 try
35,75 mkd

1,000 TRY = 1,787 MKD

19:46 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06588,9121,4661,6440,97317,68
1 GBP1,1711,246104,0091,7151,9231,13820,683
1 USD0,9390,802183,4581,3761,5430,91316,596
1 INR0,0110,010,01210,0160,0180,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Makedonya dinarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MKD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → MKD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

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TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Makedonya Dinarı
1 TRY1,78740 MKD
5 TRY8,93700 MKD
10 TRY17,87400 MKD
20 TRY35,74800 MKD
50 TRY89,37000 MKD
100 TRY178,74000 MKD
250 TRY446,85000 MKD
500 TRY893,70000 MKD
1000 TRY1.787,40000 MKD
2000 TRY3.574,80000 MKD
5000 TRY8.937,00000 MKD
10000 TRY17.874,00000 MKD
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Türk Lirası
1 MKD0,55947 TRY
5 MKD2,79736 TRY
10 MKD5,59472 TRY
20 MKD11,18944 TRY
50 MKD27,97360 TRY
100 MKD55,94720 TRY
250 MKD139,86800 TRY
500 MKD279,73600 TRY
1000 MKD559,47200 TRY
2000 MKD1.118,94400 TRY
5000 MKD2.797,36000 TRY
10000 MKD5.594,72000 TRY