1 Makedonya dinarından Türk lirasına

Reel döviz kuru ile MKD → TRY çevirin

1 mkd
0,58 try

1,000ден MKD = 0,5811TL TRY

20:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,58810,5881
Düşük0,56780,5635
Ortalama0,58050,5721
Değişim2.35%2.90%
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1 MKD → TRY istatistikleri

MKD → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5881, en düşük 0,5678 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5805 oldu. MKD → TRY kurundaki değişiklik 2.35 değerindeydi.

MKD → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5881, en düşük 0,5635 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5721 oldu. MKD → TRY kurundaki değişiklik 2.90 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2721,3880,9271,6821,3371,5390,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,72113,16910,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7151,49711,8151,4421,660,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → NZD

MKD → SGD

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MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Türk Lirası
1 MKD0,58113 TRY
5 MKD2,90566 TRY
10 MKD5,81132 TRY
20 MKD11,62264 TRY
50 MKD29,05660 TRY
100 MKD58,11320 TRY
250 MKD145,28300 TRY
500 MKD290,56600 TRY
1000 MKD581,13200 TRY
2000 MKD1.162,26400 TRY
5000 MKD2.905,66000 TRY
10000 MKD5.811,32000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Makedonya Dinarı
1 TRY1,72078 MKD
5 TRY8,60390 MKD
10 TRY17,20780 MKD
20 TRY34,41560 MKD
50 TRY86,03900 MKD
100 TRY172,07800 MKD
250 TRY430,19500 MKD
500 TRY860,39000 MKD
1000 TRY1.720,78000 MKD
2000 TRY3.441,56000 MKD
5000 TRY8.603,90000 MKD
10000 TRY17.207,80000 MKD