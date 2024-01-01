Makedonya dinarından ABD dolarına

Reel döviz kuru ile MKD → USD çevirin

1.000 mkd
17,43 usd

1.00000 MKD = 0.01743 USD

12:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD119.02411.354250.931151.641091.347251.538580.796844
1 ZAR0.05256510.0711860.04894540.08626390.07081810.08087530.0418861
1 CAD0.73841614.047710.687571.211810.9948311.136110.588403
1 EUR1.0739520.43091.454411.762451.446881.652360.85577

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından ABD dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak USD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → USD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

MKD → ZAR

MKD → CAD

MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / ABD Doları
1 MKD0.01743 USD
5 MKD0.08713 USD
10 MKD0.17426 USD
20 MKD0.34851 USD
50 MKD0.87128 USD
100 MKD1.74257 USD
250 MKD4.35642 USD
500 MKD8.71285 USD
1000 MKD17.42570 USD
2000 MKD34.85140 USD
5000 MKD87.12850 USD
10000 MKD174.25700 USD
Çevrim kurları ABD Doları / Makedonya Dinarı
1 USD57.38670 MKD
5 USD286.93350 MKD
10 USD573.86700 MKD
20 USD1147.73400 MKD
50 USD2869.33500 MKD
100 USD5738.67000 MKD
250 USD14346.67500 MKD
500 USD28693.35000 MKD
1000 USD57386.70000 MKD
2000 USD114773.40000 MKD
5000 USD286933.50000 MKD
10000 USD573867.00000 MKD