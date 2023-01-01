دينار مقدوني إلى دولار أمريكي

تحويل MKD إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
17.27 usd

1.00000 MKD = 0.01727 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:9 UTC
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MKD إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.06688.61341.436971.661080.9638518.3698
1GBP1.153811.23102.2461.658041.916631.1120921.196
1USD0.93810.813008183.1271.3481.558240.9041517.2325
1INR0.0112850.009780310.012029810.01621620.01874530.01087670.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دينار مقدوني

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار أمريكي
1 MKD0.01727 USD
5 MKD0.08636 USD
10 MKD0.17273 USD
20 MKD0.34545 USD
50 MKD0.86363 USD
100 MKD1.72726 USD
250 MKD4.31815 USD
500 MKD8.63630 USD
1000 MKD17.27260 USD
2000 MKD34.54520 USD
5000 MKD86.36300 USD
10000 MKD172.72600 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / دينار مقدوني
1 USD57.89500 MKD
5 USD289.47500 MKD
10 USD578.95000 MKD
20 USD1157.90000 MKD
50 USD2894.75000 MKD
100 USD5789.50000 MKD
250 USD14473.75000 MKD
500 USD28947.50000 MKD
1000 USD57895.00000 MKD
2000 USD115790.00000 MKD
5000 USD289475.00000 MKD
10000 USD578950.00000 MKD