دينار مقدوني إلى يورو

تحويل MKD إلى EUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
١٦٫٢٠ eur

1.00000 MKD = 0.01620 EUR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:54 UTC
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MKD إلى EUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 EUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437611.661910.9644518.3776
1GBP1.1531411.2295102.1961.65781.916451.1121421.1923
1USD0.93790.813339183.121.348351.558720.9045517.2365
1INR0.01128380.009785110.012030810.01622170.01875270.01088250.207369

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى يورو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و EUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى EUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / اليورو
1 MKD0.01620 EUR
5 MKD0.08100 EUR
10 MKD0.16200 EUR
20 MKD0.32400 EUR
50 MKD0.81001 EUR
100 MKD1.62002 EUR
250 MKD4.05005 EUR
500 MKD8.10010 EUR
1000 MKD16.20020 EUR
2000 MKD32.40040 EUR
5000 MKD81.00100 EUR
10000 MKD162.00200 EUR
معدلات التحويل اليورو / دينار مقدوني
1 EUR61.72760 MKD
5 EUR308.63800 MKD
10 EUR617.27600 MKD
20 EUR1234.55200 MKD
50 EUR3086.38000 MKD
100 EUR6172.76000 MKD
250 EUR15431.90000 MKD
500 EUR30863.80000 MKD
1000 EUR61727.60000 MKD
2000 EUR123455.20000 MKD
5000 EUR308638.00000 MKD
10000 EUR617276.00000 MKD