دينار مقدوني إلى دولار سنغافوري

تحويل MKD إلى SGD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٢٣٫٦١ sgd

1.00000 MKD = 0.02361 SGD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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MKD إلى SGD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 SGD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866551.065988.60511.437261.660540.963818.3681
1GBP1.15411.23005102.251.65861.916261.1122321.1968
1USD0.93820.812975183.1271.34841.557880.904217.2325
1INR0.0112860.009779920.012029810.0162210.01874090.01087730.207303

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دولار سنغافوري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SGD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى SGD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار سنغافورة
1 MKD0.02361 SGD
5 MKD0.11806 SGD
10 MKD0.23612 SGD
20 MKD0.47223 SGD
50 MKD1.18058 SGD
100 MKD2.36117 SGD
250 MKD5.90292 SGD
500 MKD11.80585 SGD
1000 MKD23.61170 SGD
2000 MKD47.22340 SGD
5000 MKD118.05850 SGD
10000 MKD236.11700 SGD
معدلات التحويل دولار سنغافورة / دينار مقدوني
1 SGD42.35190 MKD
5 SGD211.75950 MKD
10 SGD423.51900 MKD
20 SGD847.03800 MKD
50 SGD2117.59500 MKD
100 SGD4235.19000 MKD
250 SGD10587.97500 MKD
500 SGD21175.95000 MKD
1000 SGD42351.90000 MKD
2000 SGD84703.80000 MKD
5000 SGD211759.50000 MKD
10000 SGD423519.00000 MKD