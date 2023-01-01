دينار مقدوني إلى دولار نيوزيلندي

تحويل MKD إلى NZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mkd
29.12 nzd

1.00000 MKD = 0.02912 NZD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59 UTC
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MKD إلى NZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 NZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867151.0661588.61841.437541.661710.9643518.3726
1GBP1.153211.2295102.1961.65781.91631.1120921.1876
1USD0.937950.813339183.121.348351.55860.904517.2327
1INR0.01128430.009785110.012030810.01622170.01875120.01088190.207323

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دولار نيوزيلندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و NZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى NZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار نيوزيلندي
1 MKD0.02912 NZD
5 MKD0.14561 NZD
10 MKD0.29123 NZD
20 MKD0.58245 NZD
50 MKD1.45614 NZD
100 MKD2.91227 NZD
250 MKD7.28068 NZD
500 MKD14.56135 NZD
1000 MKD29.12270 NZD
2000 MKD58.24540 NZD
5000 MKD145.61350 NZD
10000 MKD291.22700 NZD
معدلات التحويل دولار نيوزيلندي / دينار مقدوني
1 NZD34.33750 MKD
5 NZD171.68750 MKD
10 NZD343.37500 MKD
20 NZD686.75000 MKD
50 NZD1716.87500 MKD
100 NZD3433.75000 MKD
250 NZD8584.37500 MKD
500 NZD17168.75000 MKD
1000 NZD34337.50000 MKD
2000 NZD68675.00000 MKD
5000 NZD171687.50000 MKD
10000 NZD343375.00000 MKD