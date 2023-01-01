دينار مقدوني إلى جنيه إسترليني

تحويل MKD إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
١٤٫٠٥ gbp

1.00000 MKD = 0.01405 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 20:54 UTC
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MKD إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.066288.62251.437611.661910.9644518.3776
1GBP1.1531411.2295102.1961.65781.916451.1121421.1923
1USD0.93790.813339183.121.348351.558720.9045517.2365
1INR0.01128380.009785110.012030810.01622170.01875270.01088250.207369

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / جنيه استرليني
1 MKD0.01405 GBP
5 MKD0.07024 GBP
10 MKD0.14048 GBP
20 MKD0.28097 GBP
50 MKD0.70242 GBP
100 MKD1.40485 GBP
250 MKD3.51213 GBP
500 MKD7.02425 GBP
1000 MKD14.04850 GBP
2000 MKD28.09700 GBP
5000 MKD70.24250 GBP
10000 MKD140.48500 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / دينار مقدوني
1 GBP71.18190 MKD
5 GBP355.90950 MKD
10 GBP711.81900 MKD
20 GBP1423.63800 MKD
50 GBP3559.09500 MKD
100 GBP7118.19000 MKD
250 GBP17795.47500 MKD
500 GBP35590.95000 MKD
1000 GBP71181.90000 MKD
2000 GBP142363.80000 MKD
5000 GBP355909.50000 MKD
10000 GBP711819.00000 MKD