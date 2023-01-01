دينار مقدوني إلى دولار أسترالي

تحويل MKD إلى AUD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mkd
٢٦٫٩٢ aud

1.00000 MKD = 0.02692 AUD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:50 UTC
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MKD إلى AUD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MKD → 0 AUD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86731.066288.62251.437771.661910.9644518.3768
1GBP1.15311.22935102.1841.657781.916221.1120121.1888
1USD0.93790.813438183.121.34851.558720.904517.2358
1INR0.01128380.009786310.012030810.01622350.01875270.01088190.20736

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دينار مقدوني إلى دولار أسترالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AUD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MKD الحالي إلى AUD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار أسترالي
1 MKD0.02692 AUD
5 MKD0.13462 AUD
10 MKD0.26923 AUD
20 MKD0.53847 AUD
50 MKD1.34617 AUD
100 MKD2.69233 AUD
250 MKD6.73083 AUD
500 MKD13.46165 AUD
1000 MKD26.92330 AUD
2000 MKD53.84660 AUD
5000 MKD134.61650 AUD
10000 MKD269.23300 AUD
معدلات التحويل دولار أسترالي / دينار مقدوني
1 AUD37.14250 MKD
5 AUD185.71250 MKD
10 AUD371.42500 MKD
20 AUD742.85000 MKD
50 AUD1857.12500 MKD
100 AUD3714.25000 MKD
250 AUD9285.62500 MKD
500 AUD18571.25000 MKD
1000 AUD37142.50000 MKD
2000 AUD74285.00000 MKD
5000 AUD185712.50000 MKD
10000 AUD371425.00000 MKD