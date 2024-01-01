تحويل AUD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1 دولار أسترالي إلى دينار مقدوني

1 aud
38.20 mkd

A$1.000 AUD = ден38.20 MKD

Mid-market exchange rate at 14:01
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4310.9311.63159.4251.3661.352
1 GBP1.2691105.8861.1812.069202.3341.7341.716
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84789.63411.751171.281.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دينار مقدوني
1 AUD٣٨٫٢٠٣٠٠ MKD
5 AUD١٩١٫٠١٥٠٠ MKD
10 AUD٣٨٢٫٠٣٠٠٠ MKD
20 AUD٧٦٤٫٠٦٠٠٠ MKD
50 AUD١٬٩١٠٫١٥٠٠٠ MKD
100 AUD٣٬٨٢٠٫٣٠٠٠٠ MKD
250 AUD٩٬٥٥٠٫٧٥٠٠٠ MKD
500 AUD١٩٬١٠١٫٥٠٠٠٠ MKD
1000 AUD٣٨٬٢٠٣٫٠٠٠٠٠ MKD
2000 AUD٧٦٬٤٠٦٫٠٠٠٠٠ MKD
5000 AUD١٩١٬٠١٥٫٠٠٠٠٠ MKD
10000 AUD٣٨٢٬٠٣٠٫٠٠٠٠٠ MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار أسترالي
1 MKD٠٫٠٢٦١٨ AUD
5 MKD٠٫١٣٠٨٨ AUD
10 MKD٠٫٢٦١٧٦ AUD
20 MKD٠٫٥٢٣٥٢ AUD
50 MKD١٫٣٠٨٨٠ AUD
100 MKD٢٫٦١٧٦٠ AUD
250 MKD٦٫٥٤٤٠٠ AUD
500 MKD١٣٫٠٨٨٠٠ AUD
1000 MKD٢٦٫١٧٦٠٠ AUD
2000 MKD٥٢٫٣٥٢٠٠ AUD
5000 MKD١٣٠٫٨٨٠٠٠ AUD
10000 MKD٢٦١٫٧٦٠٠٠ AUD