تحويل AUD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

5 دولار أسترالي إلى دينار مقدوني

5 aud
191.05 mkd

A$1.000 AUD = ден38.21 MKD

Mid-market exchange rate at 14:02
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4380.9311.63159.4051.3661.352
1 GBP1.2691105.9081.1812.068202.3331.7341.716
1 INR0.0120.00910.0110.021.910.0160.016
1 EUR1.0740.84689.64611.751171.271.4681.452

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دينار مقدوني
1 AUD٣٨٫٢١٠٥٠ MKD
5 AUD١٩١٫٠٥٢٥٠ MKD
10 AUD٣٨٢٫١٠٥٠٠ MKD
20 AUD٧٦٤٫٢١٠٠٠ MKD
50 AUD١٬٩١٠٫٥٢٥٠٠ MKD
100 AUD٣٬٨٢١٫٠٥٠٠٠ MKD
250 AUD٩٬٥٥٢٫٦٢٥٠٠ MKD
500 AUD١٩٬١٠٥٫٢٥٠٠٠ MKD
1000 AUD٣٨٬٢١٠٫٥٠٠٠٠ MKD
2000 AUD٧٦٬٤٢١٫٠٠٠٠٠ MKD
5000 AUD١٩١٬٠٥٢٫٥٠٠٠٠ MKD
10000 AUD٣٨٢٬١٠٥٫٠٠٠٠٠ MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار أسترالي
1 MKD٠٫٠٢٦١٧ AUD
5 MKD٠٫١٣٠٨٥ AUD
10 MKD٠٫٢٦١٧١ AUD
20 MKD٠٫٥٢٣٤٢ AUD
50 MKD١٫٣٠٨٥٤ AUD
100 MKD٢٫٦١٧٠٨ AUD
250 MKD٦٫٥٤٢٧٠ AUD
500 MKD١٣٫٠٨٥٤٠ AUD
1000 MKD٢٦٫١٧٠٨٠ AUD
2000 MKD٥٢٫٣٤١٦٠ AUD
5000 MKD١٣٠٫٨٥٤٠٠ AUD
10000 MKD٢٦١٫٧٠٨٠٠ AUD