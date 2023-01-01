ريال برازيلي إلى دينار مقدوني

تحويل BRL إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
١١٬٨٦٥٫٣٠ mkd

1.00000 BRL = 11.86530 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 6:18 UTC
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BRL إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.4591.435411.659490.9576518.214
1GBP1.1576811.23165102.4071.661741.921151.1086521.0858
1USD0.939950.811919183.1461.34921.559820.9001517.12
1INR0.01130470.009764980.01202710.01622690.018760.01082610.205903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دينار مقدوني
1 BRL11.86530 MKD
5 BRL59.32650 MKD
10 BRL118.65300 MKD
20 BRL237.30600 MKD
50 BRL593.26500 MKD
100 BRL1186.53000 MKD
250 BRL2966.32500 MKD
500 BRL5932.65000 MKD
1000 BRL11865.30000 MKD
2000 BRL23730.60000 MKD
5000 BRL59326.50000 MKD
10000 BRL118653.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الريال البرازيلي
1 MKD0.08428 BRL
5 MKD0.42140 BRL
10 MKD0.84279 BRL
20 MKD1.68559 BRL
50 MKD4.21397 BRL
100 MKD8.42794 BRL
250 MKD21.06985 BRL
500 MKD42.13970 BRL
1000 MKD84.27940 BRL
2000 MKD168.55880 BRL
5000 MKD421.39700 BRL
10000 MKD842.79400 BRL