فورنت مجري إلى دينار مقدوني

تحويل HUF إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ huf
١٬٥٩٠٫٣٦ mkd

1.00000 HUF = 0.15904 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 14:30 UTC
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HUF إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066288.63791.438941.661270.96318.3147
1GBP1.1524111.2287102.1471.658251.914461.1097721.106
1USD0.93790.813868183.13441.34961.558120.9029517.1775
1INR0.01128190.009789790.012028710.0162340.01874220.01086130.206623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / دينار مقدوني
2000 HUF318.07200 MKD
5000 HUF795.18000 MKD
10000 HUF1590.36000 MKD
15000 HUF2385.54000 MKD
20000 HUF3180.72000 MKD
30000 HUF4771.08000 MKD
40000 HUF6361.44000 MKD
50000 HUF7951.80000 MKD
60000 HUF9542.16000 MKD
100000 HUF15903.60000 MKD
150000 HUF23855.40000 MKD
200000 HUF31807.20000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Hungarian Forint
1 MKD6.28788 HUF
5 MKD31.43940 HUF
10 MKD62.87880 HUF
20 MKD125.75760 HUF
50 MKD314.39400 HUF
100 MKD628.78800 HUF
250 MKD1571.97000 HUF
500 MKD3143.94000 HUF
1000 MKD6287.88000 HUF
2000 MKD12575.76000 HUF
5000 MKD31439.40000 HUF
10000 MKD62878.80000 HUF