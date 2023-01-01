فورنت مجري إلى دينار مقدوني
تحويل HUF إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل فورنت مجري إلى دينار مقدوني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل Hungarian Forint / دينار مقدوني
|2000 HUF
|318.07200 MKD
|5000 HUF
|795.18000 MKD
|10000 HUF
|1590.36000 MKD
|15000 HUF
|2385.54000 MKD
|20000 HUF
|3180.72000 MKD
|30000 HUF
|4771.08000 MKD
|40000 HUF
|6361.44000 MKD
|50000 HUF
|7951.80000 MKD
|60000 HUF
|9542.16000 MKD
|100000 HUF
|15903.60000 MKD
|150000 HUF
|23855.40000 MKD
|200000 HUF
|31807.20000 MKD