دولار أمريكي إلى دينار مقدوني

تحويل USD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ usd
٥٧٬٣٧٥ mkd

1.00000 USD = 57.37500 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:18 UTC
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USD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 USD → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063588.19071.433811.65590.9576518.212
1GBP1.1579411.23145102.1181.660241.91741.108921.0881
1USD0.94030.812051182.9251.34821.557030.9004517.1246
1INR0.01133910.009792590.012059110.01625810.01877630.01085860.206507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أمريكي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار USD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل USD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
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معدلات التحويل دولار أمريكي / دينار مقدوني
1 USD57.37500 MKD
5 USD286.87500 MKD
10 USD573.75000 MKD
20 USD1147.50000 MKD
50 USD2868.75000 MKD
100 USD5737.50000 MKD
250 USD14343.75000 MKD
500 USD28687.50000 MKD
1000 USD57375.00000 MKD
2000 USD114750.00000 MKD
5000 USD286875.00000 MKD
10000 USD573750.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار أمريكي
1 MKD0.01743 USD
5 MKD0.08715 USD
10 MKD0.17429 USD
20 MKD0.34858 USD
50 MKD0.87146 USD
100 MKD1.74292 USD
250 MKD4.35730 USD
500 MKD8.71460 USD
1000 MKD17.42920 USD
2000 MKD34.85840 USD
5000 MKD87.14600 USD
10000 MKD174.29200 USD