ليرة تركية إلى دينار مقدوني

تحويل TRY إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
1,605.09 mkd

TL1.000 TRY = ден1.605 MKD

Mid-market exchange rate at 01:44
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TRY إلى MKD مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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MKD

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9351.3443.67348.694
1 EUR1.11810.843311.99293.8271.5034.10654.433
1 GBP1.3261.1861369.989111.2691.7824.86964.552
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / دينار مقدوني
1 TRY١٫٦٠٥٠٩ MKD
5 TRY٨٫٠٢٥٤٥ MKD
10 TRY١٦٫٠٥٠٩٠ MKD
20 TRY٣٢٫١٠١٨٠ MKD
50 TRY٨٠٫٢٥٤٥٠ MKD
100 TRY١٦٠٫٥٠٩٠٠ MKD
250 TRY٤٠١٫٢٧٢٥٠ MKD
500 TRY٨٠٢٫٥٤٥٠٠ MKD
1000 TRY١٬٦٠٥٫٠٩٠٠٠ MKD
2000 TRY٣٬٢١٠٫١٨٠٠٠ MKD
5000 TRY٨٬٠٢٥٫٤٥٠٠٠ MKD
10000 TRY١٦٬٠٥٠٫٩٠٠٠٠ MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / ليرة تركية
1 MKD٠٫٦٢٣٠٢ TRY
5 MKD٣٫١١٥٠٩ TRY
10 MKD٦٫٢٣٠١٧ TRY
20 MKD١٢٫٤٦٠٣٤ TRY
50 MKD٣١٫١٥٠٨٥ TRY
100 MKD٦٢٫٣٠١٧٠ TRY
250 MKD١٥٥٫٧٥٤٢٥ TRY
500 MKD٣١١٫٥٠٨٥٠ TRY
1000 MKD٦٢٣٫٠١٧٠٠ TRY
2000 MKD١٬٢٤٦٫٠٣٤٠٠ TRY
5000 MKD٣٬١١٥٫٠٨٥٠٠ TRY
10000 MKD٦٬٢٣٠٫١٧٠٠٠ TRY