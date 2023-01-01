دولار أسترالي إلى دينار مقدوني

تحويل AUD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 aud
36837.60 mkd

1.00000 AUD = 36.83760 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 2:0 UTC
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AUD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 AUD → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86351.063888.21561.433951.656880.957118.2154
1GBP1.1580811.232102.1641.660671.918851.108421.0955
1USD0.940.811688182.9251.347951.557510.899717.123
1INR0.01133590.009788220.012059110.0162550.01878220.01084960.206488

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دينار مقدوني
1 AUD36.83760 MKD
5 AUD184.18800 MKD
10 AUD368.37600 MKD
20 AUD736.75200 MKD
50 AUD1841.88000 MKD
100 AUD3683.76000 MKD
250 AUD9209.40000 MKD
500 AUD18418.80000 MKD
1000 AUD36837.60000 MKD
2000 AUD73675.20000 MKD
5000 AUD184188.00000 MKD
10000 AUD368376.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار أسترالي
1 MKD0.02715 AUD
5 MKD0.13573 AUD
10 MKD0.27146 AUD
20 MKD0.54292 AUD
50 MKD1.35731 AUD
100 MKD2.71462 AUD
250 MKD6.78655 AUD
500 MKD13.57310 AUD
1000 MKD27.14620 AUD
2000 MKD54.29240 AUD
5000 MKD135.73100 AUD
10000 MKD271.46200 AUD