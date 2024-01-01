Австралийские доллары в македонские денары

Сконвертируйте AUD в MKD по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ден37,73 MKD

Среднерыночный курс в 19:40
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График изменения обменного курса AUD к MKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MKD
1 AUD в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий38,036138,3410
Низкий37,158836,8402
В среднем37,682737,5917
Изменение-0.09%1.87%
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Соотношение 1 AUD к MKD

За последние 30 дней максимальный курс AUD к MKD составил 38,0361, а минимальный — 37,1588. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 37,6827. Изменение курса AUD к MKD в процентном соотношении составило -0.09.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к MKD составил 38,3410, а минимальный — 36,8402. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 37,5917. Изменение курса AUD к MKD в процентном соотношении составило 1.87.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,390,9341,679152,7351,3921,328
1 GBP1,2911108,9691,2052,167197,2191,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,40311,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Македонский денар
1 AUD37,73320 MKD
5 AUD188,66600 MKD
10 AUD377,33200 MKD
20 AUD754,66400 MKD
50 AUD1 886,66000 MKD
100 AUD3 773,32000 MKD
250 AUD9 433,30000 MKD
500 AUD18 866,60000 MKD
1000 AUD37 733,20000 MKD
2000 AUD75 466,40000 MKD
5000 AUD188 666,00000 MKD
10000 AUD377 332,00000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Австралийский доллар
1 MKD0,02650 AUD
5 MKD0,13251 AUD
10 MKD0,26502 AUD
20 MKD0,53004 AUD
50 MKD1,32510 AUD
100 MKD2,65019 AUD
250 MKD6,62548 AUD
500 MKD13,25095 AUD
1000 MKD26,50190 AUD
2000 MKD53,00380 AUD
5000 MKD132,50950 AUD
10000 MKD265,01900 AUD