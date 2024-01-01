Евро в македонские денары
Сконвертируйте EUR в MKD по реальному обменному курсу
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|1 EUR в MKD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|61,9528
|61,9528
|Низкий
|61,4712
|61,3791
|В среднем
|61,6104
|61,6013
|Изменить
|-0.60%
|0.00%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к MKD
За последние 30 дней максимальный курс EUR к MKD составил 61,9528, а минимальный — 61,4712. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 61,6104. Изменение курса EUR к MKD в процентном соотношении составило -0.60.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к MKD составил 61,9528, а минимальный — 61,3791. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 61,6013. Изменение курса EUR к MKD в процентном соотношении составило 0.00.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из евро в македонские денары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Евро / Македонский денар
|1 EUR
|61,53140 MKD
|5 EUR
|307,65700 MKD
|10 EUR
|615,31400 MKD
|20 EUR
|1 230,62800 MKD
|50 EUR
|3 076,57000 MKD
|100 EUR
|6 153,14000 MKD
|250 EUR
|15 382,85000 MKD
|500 EUR
|30 765,70000 MKD
|1000 EUR
|61 531,40000 MKD
|2000 EUR
|123 062,80000 MKD
|5000 EUR
|307 657,00000 MKD
|10000 EUR
|615 314,00000 MKD