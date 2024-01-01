История обменного курса евро–македонские денары

Обменный курс евро/македонские денары сейчас составляет 61,533, отражая изменение в размере -0.019% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.039% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/македонские денары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 61,627, и минимумом, равным 61,437, на 11-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 14-07-2024, представляя собой -0.188% уменьшение стоимости.