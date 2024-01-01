اليورو إلى الدنانير المقدونية Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى الدنانير المقدونية history summary. This is the اليورو (EUR) إلى الدنانير المقدونية (MKD) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and MKD historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو إلى الدنانير المقدونية exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى الدنانير المقدونية is currently ٦١٫٥٥٨ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a -0.229% decrease compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى الدنانير المقدونية has fluctuated between a high of ٦١٫٩٧٣ on 19-06-2024 and a low of ٦١٫٤٦٩ on 21-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 21-06-2024, with a -0.299% decrease in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى دينار مقدوني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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