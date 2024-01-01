Чешские кроны в македонские денары

Сконвертируйте CZK в MKD по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ден2,433 MKD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к MKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MKD
1 CZK в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,45872,4702
Низкий2,42232,4223
В среднем2,43362,4447
Изменение0.17%-0.12%
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Соотношение 1 CZK к MKD

За последние 30 дней максимальный курс CZK к MKD составил 2,4587, а минимальный — 2,4223. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 2,4336. Изменение курса CZK к MKD в процентном соотношении составило 0.17.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к MKD составил 2,4702, а минимальный — 2,4223. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,4447. Изменение курса CZK к MKD в процентном соотношении составило -0.12.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Македонский денар
1 CZK2,43333 MKD
5 CZK12,16665 MKD
10 CZK24,33330 MKD
20 CZK48,66660 MKD
50 CZK121,66650 MKD
100 CZK243,33300 MKD
250 CZK608,33250 MKD
500 CZK1 216,66500 MKD
1000 CZK2 433,33000 MKD
2000 CZK4 866,66000 MKD
5000 CZK12 166,65000 MKD
10000 CZK24 333,30000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Чешская крона
1 MKD0,41096 CZK
5 MKD2,05480 CZK
10 MKD4,10959 CZK
20 MKD8,21918 CZK
50 MKD20,54795 CZK
100 MKD41,09590 CZK
250 MKD102,73975 CZK
500 MKD205,47950 CZK
1000 MKD410,95900 CZK
2000 MKD821,91800 CZK
5000 MKD2 054,79500 CZK
10000 MKD4 109,59000 CZK