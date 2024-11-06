История обменного курса чешская крона–македонские денары

Обменный курс чешские кроны/македонские денары сейчас составляет 2,433, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.310% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/македонские денары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 2,463, и минимумом, равным 2,377, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.020%.