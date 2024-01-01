Датские кроны в македонские денары

Сконвертируйте DKK в MKD по реальному обменному курсу

kr1,000 DKK = ден8,246 MKD

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса DKK к MKD

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MKD
1 DKK в MKDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий8,32458,3245
Низкий8,22608,2119
В среднем8,25158,2550
Изменение-0.06%0.06%
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Соотношение 1 DKK к MKD

За последние 30 дней максимальный курс DKK к MKD составил 8,3245, а минимальный — 8,2260. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,2515. Изменение курса DKK к MKD в процентном соотношении составило -0.06.

За последние 90 дней максимальный курс DKK к MKD составил 8,3245, а минимальный — 8,2119. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,2550. Изменение курса DKK к MKD в процентном соотношении составило 0.06.

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Популярные валюты

 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11,07211,5940,83297,9351,62811,79390,457
1 USD0,933110,8170,774277,951,51911,00284,389
1 SEK0,0860,09210,07225,6960,141,0177,802
1 GBP1,2051,29213,9751359,0981,96214,214109,027

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Как произвести расчет конвертации из датских крон в македонские денары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите DKK из выпадающего списка для исходной валюты и MKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DKK в MKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Датская крона / Македонский денар
1 DKK8,24645 MKD
5 DKK41,23225 MKD
10 DKK82,46450 MKD
20 DKK164,92900 MKD
50 DKK412,32250 MKD
100 DKK824,64500 MKD
250 DKK2 061,61250 MKD
500 DKK4 123,22500 MKD
1000 DKK8 246,45000 MKD
2000 DKK16 492,90000 MKD
5000 DKK41 232,25000 MKD
10000 DKK82 464,50000 MKD
Обменные курсы Македонский денар / Датская крона
1 MKD0,12126 DKK
5 MKD0,60632 DKK
10 MKD1,21264 DKK
20 MKD2,42528 DKK
50 MKD6,06320 DKK
100 MKD12,12640 DKK
250 MKD30,31600 DKK
500 MKD60,63200 DKK
1000 MKD121,26400 DKK
2000 MKD242,52800 DKK
5000 MKD606,32000 DKK
10000 MKD1 212,64000 DKK