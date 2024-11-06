История обменного курса датская крона–македонские денары

Обменный курс датские кроны/македонские денары сейчас составляет 8,246, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.086% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/македонские денары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 8,336, и минимумом, равным 8,108, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.839%.