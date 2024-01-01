丹麥克朗兌馬其頓第納爾匯率歷史紀錄

今日，丹麥克朗兌馬其頓第納爾的匯率目前為8.242，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，丹麥克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.062%。

在過去一星期，丹麥克朗兌馬其頓第納爾的匯率波動，在21-07-2024高見8.260，並在24-07-2024低見8.231。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.133%。