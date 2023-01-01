الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار مقدوني

تحويل CZK إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ czk
٢٥٬٢٣٨٫١٠ mkd

1.00000 CZK = 2.52381 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 9:6 UTC
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CZK إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CZK → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86631.06688.62721.438461.663810.9668518.2258
1GBP1.1543311.23055102.3081.66051.920631.1160721.0392
1USD0.93810.812645183.141.34941.560790.9069517.0974
1INR0.01128320.009774410.012027910.01623050.01877310.01090870.205646

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / دينار مقدوني
1 CZK2.52381 MKD
5 CZK12.61905 MKD
10 CZK25.23810 MKD
20 CZK50.47620 MKD
50 CZK126.19050 MKD
100 CZK252.38100 MKD
250 CZK630.95250 MKD
500 CZK1261.90500 MKD
1000 CZK2523.81000 MKD
2000 CZK5047.62000 MKD
5000 CZK12619.05000 MKD
10000 CZK25238.10000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MKD0.39623 CZK
5 MKD1.98113 CZK
10 MKD3.96226 CZK
20 MKD7.92452 CZK
50 MKD19.81130 CZK
100 MKD39.62260 CZK
250 MKD99.05650 CZK
500 MKD198.11300 CZK
1000 MKD396.22600 CZK
2000 MKD792.45200 CZK
5000 MKD1981.13000 CZK
10000 MKD3962.26000 CZK