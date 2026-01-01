الجمهورية التشيكية كوروناس إلى دينار مقدوني

حوّل CZK إلى MKD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Kč1 CZK = 2.539 MKD

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وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

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    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

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    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من CZK إلى MKD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من CZK إلى MKD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من CZK إلى MKD اليوم

CZKMKD
1 CZK2.54 MKD
5 CZK12.70 MKD
10 CZK25.39 MKD
20 CZK50.78 MKD
50 CZK126.95 MKD
100 CZK253.91 MKD
250 CZK634.77 MKD
500 CZK1,269.54 MKD
1000 CZK2,539.08 MKD
2000 CZK5,078.16 MKD
5000 CZK12,695.40 MKD
10000 CZK25,390.80 MKD
MKDCZK
1 MKD0.39 CZK
5 MKD1.97 CZK
10 MKD3.94 CZK
20 MKD7.88 CZK
50 MKD19.69 CZK
100 MKD39.38 CZK
250 MKD98.46 CZK
500 MKD196.92 CZK
1000 MKD393.84 CZK
2000 MKD787.69 CZK
5000 MKD1,969.22 CZK
10000 MKD3,938.44 CZK

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