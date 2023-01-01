يورو إلى دينار مقدوني

تحويل EUR إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ eur
٦١٬٠٣٢٫٧٠ mkd

1.00000 EUR = 61.03270 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 0:37 UTC
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EUR إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 EUR → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863751.0637588.21151.434091.655640.957518.2053
1GBP1.1577411.2316102.131.660381.916891.1085421.078
1USD0.940050.811952182.9251.348151.556420.9001517.1143
1INR0.01133640.00979140.012059110.01625750.0187690.0108550.206383

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دينار مقدوني
1 EUR61.03270 MKD
5 EUR305.16350 MKD
10 EUR610.32700 MKD
20 EUR1220.65400 MKD
50 EUR3051.63500 MKD
100 EUR6103.27000 MKD
250 EUR15258.17500 MKD
500 EUR30516.35000 MKD
1000 EUR61032.70000 MKD
2000 EUR122065.40000 MKD
5000 EUR305163.50000 MKD
10000 EUR610327.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / اليورو
1 MKD0.01638 EUR
5 MKD0.08192 EUR
10 MKD0.16385 EUR
20 MKD0.32769 EUR
50 MKD0.81923 EUR
100 MKD1.63847 EUR
250 MKD4.09617 EUR
500 MKD8.19235 EUR
1000 MKD16.38470 EUR
2000 MKD32.76940 EUR
5000 MKD81.92350 EUR
10000 MKD163.84700 EUR