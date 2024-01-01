تحويل EUR إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

ألف يورو إلى دينار مقدوني

1,000 eur
61,557.90 mkd

€1.000 EUR = ден61.56 MKD

Mid-market exchange rate at 20:59
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أعلى العملات

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10.7910.8941.36983.5671.506159.8054.045
1 GBP1.26411.1311.731105.6581.904202.0495.115
1 CHF1.1180.88411.53193.4541.684178.7134.524
1 CAD0.730.5780.653161.0311.1116.712.954

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يورو إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل اليورو / دينار مقدوني
1 EUR٦١٫٥٥٧٩٠ MKD
5 EUR٣٠٧٫٧٨٩٥٠ MKD
10 EUR٦١٥٫٥٧٩٠٠ MKD
20 EUR١٬٢٣١٫١٥٨٠٠ MKD
50 EUR٣٬٠٧٧٫٨٩٥٠٠ MKD
100 EUR٦٬١٥٥٫٧٩٠٠٠ MKD
250 EUR١٥٬٣٨٩٫٤٧٥٠٠ MKD
500 EUR٣٠٬٧٧٨٫٩٥٠٠٠ MKD
1000 EUR٦١٬٥٥٧٫٩٠٠٠٠ MKD
2000 EUR١٢٣٬١١٥٫٨٠٠٠٠ MKD
5000 EUR٣٠٧٬٧٨٩٫٥٠٠٠٠ MKD
10000 EUR٦١٥٬٥٧٩٫٠٠٠٠٠ MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / اليورو
1 MKD٠٫٠١٦٢٤ EUR
5 MKD٠٫٠٨١٢٢ EUR
10 MKD٠٫١٦٢٤٥ EUR
20 MKD٠٫٣٢٤٩٠ EUR
50 MKD٠٫٨١٢٢٥ EUR
100 MKD١٫٦٢٤٤٩ EUR
250 MKD٤٫٠٦١٢٣ EUR
500 MKD٨٫١٢٢٤٥ EUR
1000 MKD١٦٫٢٤٤٩٠ EUR
2000 MKD٣٢٫٤٨٩٨٠ EUR
5000 MKD٨١٫٢٢٤٥٠ EUR
10000 MKD١٦٢٫٤٤٩٠٠ EUR