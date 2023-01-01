دولار هونغ كونغ إلى دينار مقدوني
تحويل HKD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دينار مقدوني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دينار مقدوني
|100 HKD
|739.56600 MKD
|200 HKD
|1479.13200 MKD
|300 HKD
|2218.69800 MKD
|500 HKD
|3697.83000 MKD
|1000 HKD
|7395.66000 MKD
|2000 HKD
|14791.32000 MKD
|2500 HKD
|18489.15000 MKD
|3000 HKD
|22186.98000 MKD
|4000 HKD
|29582.64000 MKD
|5000 HKD
|36978.30000 MKD
|10000 HKD
|73956.60000 MKD
|20000 HKD
|147913.20000 MKD