دولار هونغ كونغ إلى دينار مقدوني

تحويل HKD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hkd
٧٬٣٩٥٫٦٦ mkd

1.00000 HKD = 7.39566 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:28 UTC
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HKD إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HKD → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86761.065288.55281.437491.661650.964318.3143
1GBP1.152611.2278102.071.656921.91531.1114621.1099
1USD0.93880.814465183.13261.34951.559940.905217.1933
1INR0.01129270.009797180.01202910.01623310.01876450.01088860.206818

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دينار مقدوني
100 HKD739.56600 MKD
200 HKD1479.13200 MKD
300 HKD2218.69800 MKD
500 HKD3697.83000 MKD
1000 HKD7395.66000 MKD
2000 HKD14791.32000 MKD
2500 HKD18489.15000 MKD
3000 HKD22186.98000 MKD
4000 HKD29582.64000 MKD
5000 HKD36978.30000 MKD
10000 HKD73956.60000 MKD
20000 HKD147913.20000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار هونغ كونغ
1 MKD0.13521 HKD
5 MKD0.67607 HKD
10 MKD1.35214 HKD
20 MKD2.70428 HKD
50 MKD6.76070 HKD
100 MKD13.52140 HKD
250 MKD33.80350 HKD
500 MKD67.60700 HKD
1000 MKD135.21400 HKD
2000 MKD270.42800 HKD
5000 MKD676.07000 HKD
10000 MKD1352.14000 HKD