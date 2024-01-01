100 دولار هونغ كونغ إلى دينار مقدوني

تحويل HKD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

100 hkd
728.62 mkd

1.00000 HKD = 7.28618 MKD

Mid-market exchange rate at 06:42
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أعلى العملات

 USDCNYGBPSGDAUDEURCADINR
1 USD17.197850.7894221.34461.525320.92381.3510582.8867
1 CNY0.1389310.1096750.1868060.2119130.1283480.18770211.5155
1 GBP1.266759.1178811.703271.93221.170231.71144104.997
1 SGD0.7437165.353150.58710511.13440.6870671.004861.6441

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار هونغ كونغ إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HKD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HKD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / دينار مقدوني
100 HKD728.61800 MKD
200 HKD1457.23600 MKD
300 HKD2185.85400 MKD
500 HKD3643.09000 MKD
1000 HKD7286.18000 MKD
2000 HKD14572.36000 MKD
2500 HKD18215.45000 MKD
3000 HKD21858.54000 MKD
4000 HKD29144.72000 MKD
5000 HKD36430.90000 MKD
10000 HKD72861.80000 MKD
20000 HKD145723.60000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار هونغ كونغ
1 MKD0.13725 HKD
5 MKD0.68623 HKD
10 MKD1.37246 HKD
20 MKD2.74492 HKD
50 MKD6.86230 HKD
100 MKD13.72460 HKD
250 MKD34.31150 HKD
500 MKD68.62300 HKD
1000 MKD137.24600 HKD
2000 MKD274.49200 HKD
5000 MKD686.23000 HKD
10000 MKD1372.46000 HKD