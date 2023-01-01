يوان صيني إلى دينار مقدوني

تحويل CNY إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
7918.64 mkd

1.00000 CNY = 7.91864 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 8:3 UTC
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CNY إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86531.0654588.56711.436921.661650.964818.2033
1GBP1.1556711.2314102.3621.660731.920461.1149921.0386
1USD0.938550.812084183.12651.348651.559580.905417.0851
1INR0.01129090.009769250.012029910.01622410.01876150.01089180.205531

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / دينار مقدوني
1 CNY7.91864 MKD
5 CNY39.59320 MKD
10 CNY79.18640 MKD
20 CNY158.37280 MKD
50 CNY395.93200 MKD
100 CNY791.86400 MKD
250 CNY1979.66000 MKD
500 CNY3959.32000 MKD
1000 CNY7918.64000 MKD
2000 CNY15837.28000 MKD
5000 CNY39593.20000 MKD
10000 CNY79186.40000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Chinese Yuan RMB
1 MKD0.12628 CNY
5 MKD0.63142 CNY
10 MKD1.26284 CNY
20 MKD2.52568 CNY
50 MKD6.31420 CNY
100 MKD12.62840 CNY
250 MKD31.57100 CNY
500 MKD63.14200 CNY
1000 MKD126.28400 CNY
2000 MKD252.56800 CNY
5000 MKD631.42000 CNY
10000 MKD1262.84000 CNY