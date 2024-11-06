История обменного курса австралийский доллар–македонские денары

Обменный курс австралийских доллара/македонские денары сейчас составляет 37,733, отражая изменение в размере -1.620% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.390% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/македонские денары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 38,446, и минимумом, равным 36,739, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 2.004%.