تحويل AUD إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

50 دولار أسترالي إلى دينار مقدوني

50 aud
1,910.64 mkd

A$1.000 AUD = ден38.21 MKD

Mid-market exchange rate at 14:03
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أعلى العملات

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10.78883.4310.9311.629159.3951.3661.352
1 GBP1.2691105.9031.1812.068202.3281.7341.716
1 INR0.0120.00910.0110.021.9110.0160.016
1 EUR1.0740.84689.64211.751171.261.4681.453

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار أسترالي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار AUD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل AUD الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار أسترالي / دينار مقدوني
1 AUD٣٨٫٢١٢٧٠ MKD
5 AUD١٩١٫٠٦٣٥٠ MKD
10 AUD٣٨٢٫١٢٧٠٠ MKD
20 AUD٧٦٤٫٢٥٤٠٠ MKD
50 AUD١٬٩١٠٫٦٣٥٠٠ MKD
100 AUD٣٬٨٢١٫٢٧٠٠٠ MKD
250 AUD٩٬٥٥٣٫١٧٥٠٠ MKD
500 AUD١٩٬١٠٦٫٣٥٠٠٠ MKD
1000 AUD٣٨٬٢١٢٫٧٠٠٠٠ MKD
2000 AUD٧٦٬٤٢٥٫٤٠٠٠٠ MKD
5000 AUD١٩١٬٠٦٣٫٥٠٠٠٠ MKD
10000 AUD٣٨٢٬١٢٧٫٠٠٠٠٠ MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / دولار أسترالي
1 MKD٠٫٠٢٦١٧ AUD
5 MKD٠٫١٣٠٨٥ AUD
10 MKD٠٫٢٦١٦٩ AUD
20 MKD٠٫٥٢٣٣٩ AUD
50 MKD١٫٣٠٨٤٧ AUD
100 MKD٢٫٦١٦٩٣ AUD
250 MKD٦٫٥٤٢٣٣ AUD
500 MKD١٣٫٠٨٤٦٥ AUD
1000 MKD٢٦٫١٦٩٣٠ AUD
2000 MKD٥٢٫٣٣٨٦٠ AUD
5000 MKD١٣٠٫٨٤٦٥٠ AUD
10000 MKD٢٦١٫٦٩٣٠٠ AUD