100 ليرة تركية إلى دينار مقدوني

تحويل TRY إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

100 try
176.11 mkd

1.000 TRY = 1.761 MKD

Mid-market exchange rate at 14:11
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أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD1٠٫٩١٧٠٫٧٨٤٢٧٩٫٢٨٢٫٧٩٨١٫٣٥١٣٫٦٧٣٤٨٫٨٠٣
1 EUR١٫٠٩١1٠٫٨٥٥٣٠٤٫٥٦٥٩٠٫٣٢١١٫٤٧٤٤٫٠٠٧٥٣٫٢٣٧
1 GBP١٫٢٧٥١٫١٦٩1٣٥٦٫٠٥١٠٥٫٥٨٩١٫٧٢٣٤٫٦٨٤٦٢٫٢٣٦
1 PKR٠٫٠٠٤٠٫٠٠٣٠٫٠٠٣1٠٫٢٩٧٠٫٠٠٥٠٫٠١٣٠٫١٧٥

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / دينار مقدوني
1 TRY١٫٧٦١١٣ MKD
5 TRY٨٫٨٠٥٦٥ MKD
10 TRY١٧٫٦١١٣٠ MKD
20 TRY٣٥٫٢٢٢٦٠ MKD
50 TRY٨٨٫٠٥٦٥٠ MKD
100 TRY١٧٦٫١١٣٠٠ MKD
250 TRY٤٤٠٫٢٨٢٥٠ MKD
500 TRY٨٨٠٫٥٦٥٠٠ MKD
1000 TRY١٬٧٦١٫١٣٠٠٠ MKD
2000 TRY٣٬٥٢٢٫٢٦٠٠٠ MKD
5000 TRY٨٬٨٠٥٫٦٥٠٠٠ MKD
10000 TRY١٧٬٦١١٫٣٠٠٠٠ MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / ليرة تركية
1 MKD٠٫٥٦٧٨٢ TRY
5 MKD٢٫٨٣٩٠٨ TRY
10 MKD٥٫٦٧٨١٦ TRY
20 MKD١١٫٣٥٦٣٢ TRY
50 MKD٢٨٫٣٩٠٨٠ TRY
100 MKD٥٦٫٧٨١٦٠ TRY
250 MKD١٤١٫٩٥٤٠٠ TRY
500 MKD٢٨٣٫٩٠٨٠٠ TRY
1000 MKD٥٦٧٫٨١٦٠٠ TRY
2000 MKD١٬١٣٥٫٦٣٢٠٠ TRY
5000 MKD٢٬٨٣٩٫٠٨٠٠٠ TRY
10000 MKD٥٬٦٧٨٫١٦٠٠٠ TRY