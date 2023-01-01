5 ريال برازيلي إلى دينار مقدوني

تحويل BRL إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

٥ brl
٥٧٫٥٨ mkd

1.00000 BRL = 11.51520 MKD

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى MKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85571.07889.12631.465381.667570.95418.3897
1GBP1.1686311.25985104.1611.712581.948871.1148821.4919
1USD0.927650.793745182.67751.359351.546910.88517.0591
1INR0.011220.00960050.012095210.01644160.01871020.01070420.206333

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / دينار مقدوني
1 BRL11.51520 MKD
5 BRL57.57600 MKD
10 BRL115.15200 MKD
20 BRL230.30400 MKD
50 BRL575.76000 MKD
100 BRL1151.52000 MKD
250 BRL2878.80000 MKD
500 BRL5757.60000 MKD
1000 BRL11515.20000 MKD
2000 BRL23030.40000 MKD
5000 BRL57576.00000 MKD
10000 BRL115152.00000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / الريال البرازيلي
1 MKD0.08684 BRL
5 MKD0.43421 BRL
10 MKD0.86842 BRL
20 MKD1.73683 BRL
50 MKD4.34208 BRL
100 MKD8.68416 BRL
250 MKD21.71040 BRL
500 MKD43.42080 BRL
1000 MKD86.84160 BRL
2000 MKD173.68320 BRL
5000 MKD434.20800 BRL
10000 MKD868.41600 BRL